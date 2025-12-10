Kahta'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Kaza ve yaralılar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinan Ö. (30) yönetimindeki 34 MİL 642 plakalı otomobil ile Mehmet Sadık Ö. (28) idaresindeki 34 LU 2212 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan R.B.Ö. (2), S.Ö. (30) ve Z.Ö. (28) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

