Kahta’da Taziye Yemeği Yasaklandı: 15 Kasım 2025'ten İtibaren

Kahta’da Taziye Yemeği Yasaklandı

Belediye Meclisi oy birliğiyle kararı kabul etti

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısında aldığı kararla ilçede uzun süredir devam eden taziye yemeği uygulamasını kaldırdı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mahalle muhtarları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda taziye evlerinde verilen yemeklerin kaldırılması maddesi görüşüldü ve meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Belediye meclisindeki değerlendirmelerde, taziye yemeklerinin geçmişte ulaşım zorlukları nedeniyle ortaya çıkan bir gelenek olduğu, ancak günümüzde bu uygulamanın hem ekonomik olarak vatandaşları zor durumda bıraktığı hem de dini olarak uygun olmadığı vurgulandı.

Belediye yetkilileri, alınan kararın vatandaşlar üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca çevre il ve ilçelerde de benzer kararların alındığı, bu düzenlemenin Kahta’da sosyal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Alınan karar gereği, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren Kahta’daki tüm taziye evlerinde hiçbir suretle yemek verilmeyecek. Taziyeler 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak ve belediye tarafından asılacak tabelalarda "Taziye evlerinde yemekler kaldırılmıştır" ibaresi yer alacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, kararın toplumun ortak talebine dayandığını belirterek, "Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda taziye evlerinde verilen yemeklerin kaldırılması kararını meclis gündemine aldık ve oy birliğiyle kabul ettik. Bu kararın ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu karar, vatandaşlarımızın sesine kulak veren, dini hassasiyetlere ve toplumsal dayanışmaya uygun bir adımdır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

KAHTA'DA TAZİYE YEMEĞİ YASAKLANDI