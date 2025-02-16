Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti, Adıyaman'da Uğurlandı

74 yaşında yaşamını yitiren 'Kahtalı Mıçe' Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:52
Kahtalı Mıçe Hayatını Kaybetti, Adıyaman'da Uğurlandı

Mustafa Kahtalı'nın Son Yolculuğu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden ve 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Kahtalı'nın cenazesi, dün Antalya'daki Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törendeki konuşmasında Kahtalı'ya Allah'tan rahmet diledi. Aydın, "Üzgünüz, büyük değerimizi kaybettik. Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Türkiye'de gerçekten iyi yerde konumlanan ve herkesin saygı duyduğu insanı uğurlamanın hüznü içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol da Kahtalı'ya Allah’tan rahmet dileyerek, "Zor bir günde bir aradayız. Bu acı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kahtalı'nın Kızı Duygularını Paylaştı

Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirerek, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze Namazı ve Defin

Kahtalı'nın cenazesi, daha sonraki süreçte Çağrı Camisi'nde Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kahtalı'nın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kahtalı'nın Sanat Hayatı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında dünyaya gelen Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış ve 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla 'Kahtalı' olarak değiştirmişti.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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