Kahtalı Mıçe için Antalya'da Veda Töreni Düzenlendi

Kahtalı Mıçe'ye Son Görev

Mustafa Kahtalı, tanınan adıyla Kahtalı Mıçe, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Kahtalı, Antalya'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, vefatından sonra Antalya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Antalya'da Tören Düzenlendi

Kahtalı için Uncalı Kent Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatçının kızı ve sevenleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Böcek, Kahtalı'nın vatan sevdalısı bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Sanatçının Hastalığı ve Anıları

Törende, Kahtalı’yı 10 yıldır tanıyan bir otel çalışanı olan Hasibe Ortak, sanatçının son dönemlerde ağır bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirdi. Sanatçının cenazesi, anma programından sonra defnedilmek üzere Adıyaman'a götürülecek.

Mustafa Kahtalı'nın Sanat Yaşamı

Mustafa Kahtalı, 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. 57 yıllık sanat kariyeri boyunca 19 albüm çıkaran Kahtalı, 5 yıl önce mahkeme kararıyla soyadını "Aslan"'dan "Kahtalı"'ya değiştirmişti.

Anma programının ardından cenazenin, yarın öğle namazı'nı müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, Antalya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.