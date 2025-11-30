KAIROS Tankerinde Fuel-Oil Sızıntısı Kefken Açıklarında

Kefken açıklarında vurulan KAIROS tankerinde fuel-oil sızıntısı başladı; gemi 4 mil sürüklendi, 25 personel tahliye edildi ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:36
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Gambiya bandıralı KAIROS tankerinde, aynı bölgede eş zamanlı saldırıya uğrayan VIRAT ile bağlantılı olarak fuel-oil sızıntısı tespit edildi. Geminin demir atamadığı ve bulunduğu noktadan yaklaşık 4 mil sürüklendiği bildirildi.

Olayın Detayları

Türk karasularına yaklaşık 28 mil uzaklıkta vurulan ve ardından yangın çıkan gemide soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, isabet almasının ardından kontrol sistemleri devre dışı kalan gemi demir atamadı. Rüzgar ve akıntı nedeniyle bulunduğu noktadan sürüklenen tankerde, hareket halinde olması sebebiyle sızıntı önleyici tedbirler uygulanamadı.

Gemiden denize başlayan fuel-oil sızıntısı, bölgede çevre ve deniz trafiği açısından risk oluşturuyor; yetkililer soğutma ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Tahliye ve Müdahale

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, isabet alarak yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir".

KEGM ve ilgili birimler, hem yangını söndürme hem de sızıntının yayılmasını engellemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

