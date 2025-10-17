KAİSDER Destekli HMKÜ'ye 4 Yeni Yabancı Dil Laboratuvarı Kuruldu

KAİSDER desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne son teknolojili 4 dil laboratuvarı kuruldu; aynı anda 120 öğrenci eğitim alabilecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:33
Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) desteğiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) bünyesine, son teknolojiyle donatılmış 4 yabancı dil laboratuvarı kazandırıldı. Açılışı yapılan laboratuvarlar, üniversitenin yabancı dil eğitimindeki eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Donanım ve kapasite

Laboratuvarlar; son teknoloji akıllı tahtalar, modüler sıra ve ergonomik çalışma koltukları ile dil eğitimine uygun donanıma sahip. Ayrıca sınıflarda bulunan dil modülü ve eğitim malzemeleriyle birlikte, aynı anda 120 öğrenciye eğitim verilebilecek kapasite sağlandı. Projede KAİSDER üyesi kuruluşlar Deniz Yapı AŞ, Eigen Mühendislik, Epa Emlak AŞ, Grup Cam, Meiser, Offi Teknik Mobilya ve TED Üniversitesi katkı sundu.

Rektör ve KAİSDER açıklamaları

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitede daha önce yabancı dil eğitimine yönelik bir merkezin bulunmadığını belirterek, yeni laboratuvarların bu alandaki büyük eksikliği gidereceğini vurguladı. Eren, katkılarından dolayı KAİSDER'e teşekkür ederek süreci şu sözlerle anlattı: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aynur Hanım'la (KAİSDER üyesi Aynur Aydoğan) tanıştık. Kendisi 'Ne yapabiliriz?' diye sorduğunda, merkez dersliğimizin içerisinde bir dil laboratuvarının üniversitemiz için çok faydalı olacağını söyledik.'

Eren, fikir alışverişinin ardından başlatılan sürecin uzun bir çaba ve özveri sonucunda tamamlandığını kaydetti.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider ise derneğin sadece ekonomik alanda değil, toplumsal alanda da değer yaratmaya önem verdiğini belirterek eğitime yapılan yatırımların bölgesel kalkınma ve ihracata katkı sağlayacağını ifade etti. Gider, 'Depremden etkilenen Hatay'a, çok değerli üniversitemiz Mustafa Kemal Üniversitesi'nde, eğitimin nitelikli ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için dil laboratuvarları kurduk. Bu laboratuvarların, HMKÜ öğrencilerinin yabancı dil becerilerini geliştirmesine ve üniversitenin akademik altyapısına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.' dedi.

Açılış ve panel

Açılış etkinliğinde, laboratuvarların kurulmasına doğrudan katkı sağlayan KAİSDER üyeleri Aynur Aydoğan, Elif Saçak Köksoy, Kırçiçeği Korkmaz, Canan Karalar, Burcu Ketrez ve İrem Kolbakırın katılımıyla bir panel düzenlendi. Yeni laboratuvarların HMKÜ'nün eğitim kalitesine ve öğrencilerin dil becerilerine somut katkı sağlaması bekleniyor.

