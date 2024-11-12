Kaja Kallas, AB'nin Orta Doğu Politikasında Değişiklik Sinyali Vermedi

AB'nin Yeni Yüksek Temsilcisi Adayı Kaja Kallas, Orta Doğu Politikasını Değerlendirdi

Eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Dış İlişkiler ve Güvenlikten sorumlu Başkan Yardımcısı adayı olarak Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Birliğin Orta Doğu’daki duruşunu ve politikalarını sürdürdüğünü vurguladı. Kallas, ateşkes ve 'iki devletli çözüm' çağrılarını yineleyerek, AB'nin mevcut politikasında herhangi bir değişiklik sinyali vermedi.

AB Komisyonu Süreci Devam Ediyor

AB’ye üye ülkelerde 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, AB Komisyonu’nun yeni ekibinin oluşturulması süreci devam ediyor. Estonya’nın, AB Komisyonu Başkanlığı’na bir kez daha seçilen Ursula von der Leyen’in yeni ekibine katılmak için aday gösterdiği Kallas, AP milletvekillerinin karşısında yer aldı.

Stratejik Tehditlerle Yüzleşme

Kallas, konuşmasına başlamadan önce, 10 yıl önce milletvekili olarak bulunduğu salonda şu anki rolünden mutluluk duyduğunu ifade etti. “Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmek ve AB'nin dünyadaki konumunu güçlendirmek için elimden geleni yapacağım,” açıklamasında bulunan Kallas, karşı karşıya kalınan zorluklar hakkında da uyarılarda bulundu. Kallas, “Etrafımızda otokratik koalisyonlar oluşuyor ve dünya genelinde tehditkar jeopolitik değişimlerin yaşandığını görüyorum,” dedi.

Çatışmalar ve İnsani Hukuk Üzerine Düşünceler

Kallas, görev süresindeki önceliklerinin Ukrayna’daki savaş ve Orta Doğu’daki çatışmalar olacağını belirtti. Gazze konusundaki sorulara yanıt verirken, “Sivillere saldırmak insancıl hukuk kapsamında yasak,” dedi fakat İsrail’i doğrudan eleştirirken dikkatli oldu. Ayrıca, AB’nin saldırıları durdurma yönündeki çabalarını vurguladı.

Ukrayna Desteği ve Savunma Sanayii Vurgusu

Kallas, Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanmasının önemini vurgulayarak, “Avrupa, ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna’yı desteklemeye devam edecektir,” ifadesini kullandı. Ayrıca, Avrupa'nın güvenliği için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması gerekliliğini de belirtti.

NATO ile İlişkiler ve ABD Seçimleri

Kallas, NATO ile AB’nin farklı roller üstlendiğini ve AB’nin kendi ordusunu kurması fikrine katılmadığını ifade etti. Oturum boyunca, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile temas edeceğini de belirten Kallas, “Güçlü müttefikleriz ve birbirimize destek olmaya devam etmeliyiz,” dedi.

Kallas ve diğer 25 Komisyon üyesi adayının, AP komitelerinde gerçekleştirdiği soru-cevap oturumlarının tamamlanmasının ardından Aralık ayında yeni görevlerine başlaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.