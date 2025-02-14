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Kaja Kallas: Filistinlilerin Haklarına Saygı Gösterilmeli

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistinlilerin topraklarında yaşama haklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:58
Kaja Kallas: Filistinlilerin Haklarına Saygı Gösterilmeli

Kaja Kallas: Filistinlilerin Haklarına Saygı Gösterilmeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarında yaşama haklarının olduğunu vurguladı. Kallas, uluslararası topluma Filistinlilerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, CNN International'dan Christian Amanpour moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, güvenliğin adaletle sağlanması gerektiğini belirterek, "İsrail'in tanınması önemli olduğu kadar, Filistinlilerin devlete sahip olma hakları da kritik bir mesele" dedi.

Güvenliğin ve Adaletin Dengesi

Filistin Yönetimi'nin en büyük destekçisi olduklarını ifade eden Kallas, "AB olarak bu konuda aktif bir rol oynamak istiyoruz. Filistin mültecileri için destek vermeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kallas, dikkat çekici bir noktaya da parmak bastı: "İsrail validiyetini sağlarken, Filistin haklarına da saygı göstermeliyiz. Bu dengede olmalıyız çünkü yalnızca bu şekilde iki devletli çözümü gerçekleştirebiliriz" dedi.

24 Şubat’ta AB-İsrail Ortaklık Konseyi Toplanacak

Kallas, 24 Şubat'ta AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplantısının yapılacağını ve toplantıda Gazze'nin yanı sıra bölgedeki sorunların da ele alınacağını açıkladı. Üye devletlerin, İsrail ile samimi bir tartışma yapmak istediğini belirten Kallas, "Dostlar ve müttefikler, zorlu konuları açıkça tartışabilmelidir" dedi.

AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin, insan hakları şartını yeniden değerlendirip, Gazze'deki gelişmelere dair doğrudan yorumda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.

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