Kakao, OpenAI ile Yapay Zeka Ortaklığı Kurdu: ChatGPT Hizmetleri Geliyor

Güney Koreli Kakao, OpenAI ile Ortağa Dönüşüyor

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Kakao, yeni yapay zeka hizmetinde ChatGPT'yi kullanmak amacıyla OpenAI ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu gelişme, Kakao'nun yapay zeka alanındaki yenilikçi yaklaşımlarını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

CEO Chung Shin-a'nın Açıklamaları

Yonhap'ın haberine göre, Kakao CEO'su Chung Shin-a, başkent Seul'de düzenlenen bir basın etkinliğinde bu önemli ortaklığı açıkladı. Chung, "2025'te inovasyon ve yapay zeka yoluyla ileriye doğru sıçrama tutkumuzun bir parçası olarak OpenAI ile ortaklığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum," ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Ürünleri Geliştirilecek

CEO Chung, iki şirketin OpenAI teknolojilerini Kakao'nun mevcut hizmetlerine uygulamak ve ortak yapay zeka ürünleri geliştirmek için iş birliği yapacağını belirtti. Böylece, Kakao, kullanıcı deneyimini artırmayı ve hizmet çeşitliliğini genişletmeyi hedefliyor.

Yeni Yapay Zeka Markası: Kanana

Kakao, bu yıl içerisinde entegre yapay zeka markası "Kanana"'yı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu marka ile birlikte, kullanıcılar daha gelişmiş yapay zeka hizmetlerine erişim sağlayacaklar.

Kakao’nun Önemi ve Kullanıcı Sayısı

Güney Kore'nin en büyük bilgi teknolojisi şirketlerinden biri olan Kakao, ülkenin en popüler mobil sohbet uygulaması KakaoTalk'un geliştiricisi olarak dikkat çekiyor. KakaoTalk, 50 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yaparak ülkenin dijital iletişim alanında önemli bir rol oynamaktadır.