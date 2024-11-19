DOLAR
34,6 -0,21%
EURO
36,57 0,18%
ALTIN
2.930,15 -1%
BITCOIN
3.176.627,08 -0,64%

Kakao Stresli Günlerde Yağlı Yiyeceklerin Zararlarını Azaltıyor

Birmingham Üniversitesi araştırması, flavanol zengini kakao içmenin, yağlı yiyeceklerin stres sırasında neden olduğu olumsuz etkileri hafiflettiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:18
Kakao Stresli Günlerde Yağlı Yiyeceklerin Zararlarını Azaltıyor

Kakao ile Yağlı Yiyeceklerin Olumsuz Etkileri Arasındaki Bağlantı

Flavanol bakımından zengin bir kakao içeceğinin, vücudun damar sistemini stres sırasında tüketilen yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerinden koruyabileceği tespit edildi. Birmingham Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çarpıcı araştırma, kakao tüketiminin sağlığa faydalarını gözler önüne seriyor.

Araştırmanın Detayları

Başta yağlı bir yemeğin yanında flavanol açısından zengin kakao içmenin, kötü etkileri hafifletebileceği belirtiliyor. Araştırmada, sağlıklı genç bireylere kahvaltı olarak tuzlu tereyağı içeren kruvasan, çedar peyniri ve tam yağlı sütle birlikte yüksek ve düşük flavanollü kakao içecekleri verildi.

Katılımcılar, dinlenme süresinden sonra, 8 dakika boyunca zihinsel matematik testine tabi tutuldu. Bu süreçte vücutlarının kan akışı ve kardiyovasküler aktivitesi ölçüldü.

Düşük Flavanollü İçeceklerin Etkisi

Sonuçlar, düşük flavanollü içeceklerin yağlı gıdalarla bir arada tüketildiğinde vasküler fonksiyonu azalttığını ve bu etkinin stresli olay sona erdikten sonra 90 dakika boyunca sürmesiyle birlikte, yüksek flavanollü kakao içeceğinin bu düşüşü önlemede etkili olduğunu gösterdi. Bulgular, flavanol zengini gıdaların stresli durumlarda daha sağlıklı seçimler yapmada yardımcı olabileceğini vurguladı.

Uzman Görüşü

Dr. Catarina Rendeiro, insanların stres altındayken yağlı yiyeceklere yönelme eğiliminde olduklarını, bu nedenle yüksek flavanollü gıdaların stresin olumsuz etkilerini hafifletmek için faydalı olabileceğini söyledi.

Diğer bir araştırmacı Prof. Jet Veldhuijzen van Zanten ise, modern yaşamın zorluklarını ve bunun sağlığa olan etkilerini ele alarak, küçük değişimlerin bile büyük farklar yaratabileceğini belirtti. Stres altındayken sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Araştırmanın Yayınlandığı Dergi

Bu önemli araştırmanın bulguları, Food and Function dergisinde yayımlandı ve kakao, yeşil çay ile çilek gibi gıdaların stres azaltıcı etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MOSSAD Casusluk Davasında 20 Sanık Hakim Karşısında
2
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
4
Bahçeli: 'Cumhur İttifakı'nda Ayrılık Söz Konusu Değil'
5
Bakan Uraloğlu, COP29'da Türkiye'nin Ulaşım Stratejilerini Tanıtacak
6
Güney Kore, G20 Zirvesi'nde Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliğini Kınadı
7
Hulusi Akar, İtalya Senatosu Heyeti ile Gördüştü

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz