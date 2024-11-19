Kakao Stresli Günlerde Yağlı Yiyeceklerin Zararlarını Azaltıyor

Kakao ile Yağlı Yiyeceklerin Olumsuz Etkileri Arasındaki Bağlantı

Flavanol bakımından zengin bir kakao içeceğinin, vücudun damar sistemini stres sırasında tüketilen yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerinden koruyabileceği tespit edildi. Birmingham Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu çarpıcı araştırma, kakao tüketiminin sağlığa faydalarını gözler önüne seriyor.

Araştırmanın Detayları

Başta yağlı bir yemeğin yanında flavanol açısından zengin kakao içmenin, kötü etkileri hafifletebileceği belirtiliyor. Araştırmada, sağlıklı genç bireylere kahvaltı olarak tuzlu tereyağı içeren kruvasan, çedar peyniri ve tam yağlı sütle birlikte yüksek ve düşük flavanollü kakao içecekleri verildi.

Katılımcılar, dinlenme süresinden sonra, 8 dakika boyunca zihinsel matematik testine tabi tutuldu. Bu süreçte vücutlarının kan akışı ve kardiyovasküler aktivitesi ölçüldü.

Düşük Flavanollü İçeceklerin Etkisi

Sonuçlar, düşük flavanollü içeceklerin yağlı gıdalarla bir arada tüketildiğinde vasküler fonksiyonu azalttığını ve bu etkinin stresli olay sona erdikten sonra 90 dakika boyunca sürmesiyle birlikte, yüksek flavanollü kakao içeceğinin bu düşüşü önlemede etkili olduğunu gösterdi. Bulgular, flavanol zengini gıdaların stresli durumlarda daha sağlıklı seçimler yapmada yardımcı olabileceğini vurguladı.

Uzman Görüşü

Dr. Catarina Rendeiro, insanların stres altındayken yağlı yiyeceklere yönelme eğiliminde olduklarını, bu nedenle yüksek flavanollü gıdaların stresin olumsuz etkilerini hafifletmek için faydalı olabileceğini söyledi.

Diğer bir araştırmacı Prof. Jet Veldhuijzen van Zanten ise, modern yaşamın zorluklarını ve bunun sağlığa olan etkilerini ele alarak, küçük değişimlerin bile büyük farklar yaratabileceğini belirtti. Stres altındayken sağlıklı seçeneklerin tercih edilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Araştırmanın Yayınlandığı Dergi

Bu önemli araştırmanın bulguları, Food and Function dergisinde yayımlandı ve kakao, yeşil çay ile çilek gibi gıdaların stres azaltıcı etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.