Kalandia: Türkiye-Gürcistan İlişkileri Bölgesel İstikrar ve Barışa Hizmet Ediyor

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Türkiye ile sürdürülen güçlü ortaklığın bölge için hayati önem taşıdığını vurguladı. AA muhabirine verdiği değerlendirmede Kalandia, iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrar, barış ve ekonomik büyümeye katkı sağladığını belirtti.

Stratejik ortaklık ve üst düzey temaslar

Kalandia, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk hükümetini ve halkını tebrik ederek Türkiye'deki dostlarına barış, varlık ve refah diledi. İki ülkenin stratejik ortak olduğunu söyleyen Kalandia, bu yıl Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakan Irakli Kobakhidze ve Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili'nin Türkiye'yi ziyaret ettiğini; ayrıca Savunma Bakanı Irakli Chikovani'nin üçlü savunma bakanları toplantısı için Ankara'ya geldiğini hatırlattı.

Kalandia, üst düzey temasların ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmek açısından çok önemli olduğunu ifade etti ve Türkiye'yi Gürcistan'ın en önemli ekonomik ortağı olarak tanımladı.

Ticaret hedefleri ve altyapı projeleri

Büyükelçi, ikili ticaret hacminin şu an 3 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve hedefin önümüzdeki yıllarda 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Kalandia, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin temel bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı.

1990'lı yıllardan bu yana Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Kars ve Bakü-Tiflis-Erzurum gibi bölgesel projelere dahil olduğunu anımsatan Kalandia, Hazar kaynaklarının Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşındığını belirtti. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Trans-Hazar Geçişli Orta Koridor içinde kritik rol oynadığını söyledi.

Bağlantısallık, lojistik ve altyapı

Kalandia, Gürcistan'ın bölgesel ticaret, lojistik ve ulaşım merkezi olma hedefini vurguladı: "Bu bağlamda Türkiye ile daha aktif ve güçlü ortaklık çok önemli." Ülkesinin denize kıyısı olmayan 7 ülke için kapı konumunda olduğunu belirten Kalandia, liman, demir yolu, havalimanı altyapıları ve otoyolların modernize edildiğini, yeni altyapıyla Gürcistan'ın daha aktif rol almaya hazır olacağını ifade etti.

Turizm, ulaşım ve kültürel ilişkiler

Kalandia, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerine değinerek geçen yıl 1,3 milyon kişinin Türkiye'den Gürcistan'ı ziyaret ettiğini, yarım milyondan fazla Gürcünün ise Türkiye'ye geldiğini aktardı. Bu yıl başkentler arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatıldığını belirten Kalandia, bunun sadece turizmi değil sağlık turizmini de olumlu etkilediğini söyledi.

Her gün İstanbul'dan Tiflis'e günde 5'ten fazla doğrudan sefer olduğunu, Ankara-Tiflis hattının ise Ankara merkezli bağlantılar için büyük önem taşıdığını belirten Kalandia, doğrudan uçuş kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti: "Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlığımı belirtmek istiyorum."

Kültür diplomasisi ve diasporanın rolü

Kalandia, eylülde Ankara'da düzenlenen "Gürcü Kültür Günleri" etkinliğinin Türkiye'deki Gürcü diasporasının katılımıyla başarılı geçtiğini ve elçiliğin önceliklerinden birinin Türkiye'de Gürcü kültürü farkındalığını artırmak olduğunu vurguladı.

Gelecek perspektifi

Büyükelçi Kalandia, ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için büyük potansiyel bulunduğunu belirterek, "Çeşitli yollarla ikili işbirliğimizi derinleştirmek için çok daha büyük bir potansiyelimiz var. Türk meslektaşlarımızla, Gürcistan Büyükelçiliği, ikili ve çoklu işbirliğini daha üst düzey şekilde değerlendirmeye hazır." dedi.

"Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgede istikrar ve barışa hizmet ediyor." sözüyle Kalandia, jeopolitik değişimlerin yaşandığı dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin barış ve istikrar açısından önemini bir kez daha vurguladı.

