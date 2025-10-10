Kaleiçi Festivali'nde Çocuklar 'Renklere Dokunuyorum' ile Keçe Sanatıyla Buluştu

Antalya'da düzenlenen 10'uncu Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde çocuklar 'Renklere Dokunuyorum' atölyesinde keçe sanatıyla tanıştı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:49
Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde Keçe Atölyesi

Çocuklar "Renklere Dokunuyorum" ile Sanatla Tanıştı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında çocuklara yönelik bir keçe atölyesi gerçekleştirildi.

Kaleiçi'nde "Renklere Dokunuyorum" adıyla düzenlenen atölyede, ressam ve keçe sanatçısı Melek Günbey Güler, ilkokul öğrencilerine keçe sanatı eğitimi verdi.

Güler, çocukların sanat içinde büyümesinin, çevrelerinde sanat olmasının önemli olduğunu ve atölyeyi bu nedenle düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe 23 öğrencinin katıldığını belirten Güler, şunları ifade etti:

"Çocuklar keçelerle ilgilenirken çok hoşlarına gidiyor. Sanki renklere dokunurmuş gibi, onlarla resim yaparmış gibi. Onlarda onu hissettim. Çocukların sanat dolu bir çevrede, aile içinde toplumda devamlı sanatla iç içe olması gerekiyor. İster bilim adamı olsun ister sanatçı olsun, yaratıcılıkları devamlı ileriye gitsin. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuklara resim yaptırırken, keçe yaptırırken sadece teknik kısımda yardımcı oluyorum onun dışında istediği renkte istediği şekilde yapabilir. Bu onun özgür olarak düşünmesini, özgür hissetmesini sağlar. İlerde de daha düşünen, empati kuran bireyler olmasını sağlar."

Katılımcılardan Sava Günaydın da koyun yününden keçe çalışması yapmayı öğrendiklerini, atölyeye katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesince bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında çocuklara yönelik keçe atölyesi gerçekleştirildi.

