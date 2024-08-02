Kaleiçi'nin Dünya Kültür Mirası Süreci Başladı

Kaleiçi'nin Kültürel Değeri ve Koruma Çalışmaları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaleiçi'nin Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınması için gerekli adımların atıldığını duyurdu.

Vali Şahin, Antalya'nın simgesi olan tarihi Hadrian Kapısı'nda temizlik ve bakım sürecini yerinde inceledi. Bu kapının korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmaları değerlendiren Şahin, uzun yıllardır bakım yapılmadığını ve bu süreçte kirlenme ile bitki örtüsünde artış yaşandığını belirtti.

Üç Aşamalı Koruma Planı

Vali, bu 2000 yıllık eserin korunması için dikkatli bir çalışma süreci başlattıklarını kaydetti: "İlk aşamada, kapıyı saran bitkiler temizlendi. Ardından taş yüzeylerin korunması için özel losyonlar kullanarak basınçlı suyla yıkama işlemlerine geçtik. Son aşamada ise taş yüzeylere özel kaplama malzemeleri uygulanacak."

Dünya Kültür Mirası Hedefi

Kaleiçi'nin Antalya'nın ve Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Hulusi Şahin, bu bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile Kaleiçi'nin Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Şahin, bu listeye alınmanın Antalya'nın tanıtımına ciddi katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Antalya'nın Turizm Hedefleri

2024 yılı için Türkiye'nin turizm hedefinin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir olduğunu hatırlatan Vali Şahin, Antalya'nın bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti. "Antalya, bu turist sayısının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapacak; bu oldukça büyük bir sorumluluk." diye ekledi.

Son olarak, Şahin son dönemde yapılan toplantılara değinerek, turizmdeki tüm unsurların detaylıca ele alındığını ve Antalya'nın ulusal turizm pastasından arzulanan payı alabilmesi için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinin Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesine eklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Vali Hulusi Şahin (ortada), şehrin simge yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve önleme çalışmalarını yerinde inceledi.