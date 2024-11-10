Kalem Tutkunları PenFest’te Buluştu: 5. Yıl Coşkusu

Türkiye'nin İlk Kalem Festivali: PenFest

PenFest, 5. kez kalem tutkunlarını ağırladı. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bu yılki festival, çeşitli markaların son koleksiyonlarını, yazı gereçlerini ve butik kalem tasarımlarını sergileyerek kalemseverlere unutulmaz bir deneyim sundu. PenFest Genel Müdürü Cenk Sözügüzel, etkinliğin 2 gün boyunca ziyaretçileri ağırladığını belirtti.

Yurt Dışından Katılımcılar

Sözügüzel, bu yıl festivalde 56 katılımcı firma ile 72 markanın yer aldığını ve bunlardan 15’inin ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya ve Hırvatistan gibi ülkelerden katıldığını ifade etti. Bu durumun, organizasyonun turizm açısından da önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

Günlük 3 Bin Ziyaretçi

PenFest’te, günde 3 binden fazla ziyaretçi ağırlandığını sözlerine ekleyen Sözügüzel, katılımcıların kalem uç ustaları, dolma kalem tamircileri, deri kalemlik üreticileri ile yeni mürekkeplerin sergilendiğini bildirdi. Her bütçeye uygun ürünlerin festivalde bulunabileceğini belirten Sözügüzel, 200 liraya dolma kalemlerden, 3 milyon liraya kadar özel tasarımlara kadar geniş bir yelpaze sunduklarını açıkladı. Bu durum, kalem tutkunları için heyecan verici bir buluşma noktası oluşturuyor.

Katılımcılardan Övgüler

Etkinliğe katılan Zeki Karaca, 43 yıldır mücevher sektöründe olduğunu ve 3 yıldır festivalde yer aldıklarını ifade etti. Karaca, “Tarih zenginliğimizden ilham alarak ürettiğimiz ürünlerimiz, müze eseri gibi değerlendiriliyor. Bu durumdan büyük bir keyif alıyoruz,” dedi.

Tasarımcı Akif Gözcü ise, festival kapsamında özel bir koleksiyon hazırladıklarını ve müziğe olan ilginin festivalde yoğun bir şekilde hissedildiğini aktardı. Gözcü, “Çok güzel iki gün geçirdik,” şeklinde ifade etti.

Kalem Tutkunlarıyla Buluşmanın Keyfi

Scrikss firması temsilcisi Volkan Coşkuner ise, gerçek kalem tutkunlarıyla bir araya gelmenin kendileri için çok keyifli olduğunu söyledi. Kilk Kalem’in sahibi Oruç Gazi Kutluer de, Türk tasarım kültürünü uluslararası arenada temsil etme hedefiyle bu festivale katıldıklarını belirtti.

Çeşitli Etkinlikler ve Yarışmalar

PenFest, prestijli kalem markalarının yanı sıra, mürekkep ve kalem aksesuarları üreticileri, kalem coleksiyonerleri ile kalem ustalarının katılımıyla renklendi. Festival, kalem ile yazı arasındaki uzun yolculuğa dair sohbetler ve yarışmalarıyla dikkat çekti. Katılımcılar, vintage ürünlerden el yapımı tasarım kalemlere kadar pek çok farklı ürünü keşfetme fırsatı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin ilk kalem festivali "PenFest", markaların son koleksiyonlarına, yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine Çırağan Sarayı'nda ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin ilk kalem festivali "PenFest", markaların son koleksiyonlarına, yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine Çırağan Sarayı'nda ev sahipliği yaptı.