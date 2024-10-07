Kalendiya Mülteci Kampı'nda 12 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Güçleri Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli Çocuğa Ateş Açtı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu 12 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 12 yaşındaki Hatim Gays'ın İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandığını belirtti. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Artan Şiddet Olayları

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalar sonucunda İsrail askerleri ile Filistin topraklarına saldırılarda bulunan İsraillilerin saldırıları sırasında, yaşamını yitiren Filistinli sayısının 743'e ulaştığı ifade edildi.