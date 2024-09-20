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Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli Ölümü: Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti. Olayın detayları ve bölgedeki çatışmalar.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:49
Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli Ölümü: Çatışmalar Devam Ediyor

Kalendiya Mülteci Kampı'nda Can Kaybı

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı, yeni bir trajediye ev sahipliği yaptı. Son gelen haberlere göre, İsrail askerleri tarafından düzenlenen bir baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Yasir Raid Fayiz Emtir karnından vurulmasının ardından Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Gözlemler ve Çatışmalar

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail askerleri Kalendiya beldesindeki çeşitli mahallelere ve mülteci kampına geniş çaplı baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında, bölge sakinleriyle İsrail askerleri arasında çatışmalar meydana geldi. İsrail askerleri, Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak sert bir müdahalede bulundu.

Artan Gerginlik ve Kayıplar

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen saldırılarda 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5,750 kişi yaralandı ve 10,700'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu süreç, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından ivme kazandı.

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