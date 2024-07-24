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Kalıcı Organik Kirleticilere Karşı Eğitim Projesi Tamamlandı

UNDP destekli proje ile 5 yıl boyunca yüzlerce kişiye kalıcı organik kirleticilerin yönetimi eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:07
Kalıcı Organik Kirleticilere Karşı Eğitim Projesi Tamamlandı

Kalıcı Organik Kirleticilere Yönelik Önemli Proje

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Kalıcı Organik Kirleticilerle Mücadele Projesi başarıyla tamamlandı. Bu proje çerçevesinde, geçen 5 yıllık süre içinde yüzlerce kişi, kirlenmiş sahaların Avrupa Birliği (AB) standartlarında yönetimi konusunda kapsamlı eğitim aldı. UNDP'nin Açıklamaları

UNDP, projenin insan sağlığı ve çevre üzerinde uzun süreli etkileri olan kalıcı organik kirleticilere (KOK) karşı yürütüldüğünü açıkladı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşti ve toplam maliyeti 2 milyon Avro olarak belirlenirken finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlandı.

Önemli Katkılar ve Eğitimin Etkisi

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, KOK'ların çevresel tehdit oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'nin kirlenmiş sahaları yönetimini güçlendirme hedefiyle, daha temiz bir gelecek için ilerliyoruz," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KOK'ların sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayarak, eğitimlerin etkinliğini artırmanın önemine değindi.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan Christian Ballaro ise bu projeyle, Türkiye’nin AB mevzuatına uyum sürecine katkı sağlandığını belirtti. Proje, 81 ilde 17 eğitim, 10 çalıştay ve 4 istişare toplantısıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların %86'sı bu eğitimlerin kariyerlerine doğrudan fayda sağladığını ifade etti.

Teknolojik Gelişmeler ve Geleceğe Dönük Adımlar

Proje kapsamında, çevrimiçi sağlık riski değerlendirme yazılımı geliştirildi. Bu yazılım, saha örneklem sonuçlarının değerlendirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve İtalya’ya düzenlenen saha ziyaretleri ile teknik araştırmalar gerçekleştirilerek, uluslararası işbirliği güçlendirildi.

Sonuç ve Gelecek Vizyonu

Bunların yanı sıra, çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla bir boyama kitabı hazırlandı. Kitaba, buradan ulaşabilirsiniz. Proje, hem kısa vadeli başarıları hedeflerken hem de gelecekteki kirliliği önlemeye yönelik uzun vadeli stratejiler geliştirdi.

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