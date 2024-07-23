Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kaliforniya'daki Orman Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Ediyor

Riverside County'de çıkan yangınlar, evleri tehdit ediyor; 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:05
Kaliforniya'daki Orman Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Ediyor

Kaliforniya'daki Orman Yangınlarının Etkileri

ABD'nin güneyinde yer alan Riverside County bölgesinde meydana gelen orman yangınları, yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük bir zarara yol açtı. Yangın sonucu en az 6 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi ve Yayılma Alanı

Yetkililerin açıklamalarına göre, yangının pazar günü patlatılan havai fişeklerden kaynaklandığı bildirildi. Yangın, yaklaşık 2,6 kilometrekarelik bir alanı kül etti ve 7 konut daha hasar gördü.

İklim Koşulları ve Yangın Yönetimi

Bölgedeki hava sıcaklığının 38,9 dereceye ulaşması, yangınların büyümesine neden oldu. Ayrıca, Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde de benzer orman yangınlarının devam ettiği ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun