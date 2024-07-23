Kaliforniya'daki Orman Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Ediyor

Kaliforniya'daki Orman Yangınlarının Etkileri

ABD'nin güneyinde yer alan Riverside County bölgesinde meydana gelen orman yangınları, yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük bir zarara yol açtı. Yangın sonucu en az 6 ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi ve Yayılma Alanı

Yetkililerin açıklamalarına göre, yangının pazar günü patlatılan havai fişeklerden kaynaklandığı bildirildi. Yangın, yaklaşık 2,6 kilometrekarelik bir alanı kül etti ve 7 konut daha hasar gördü.

İklim Koşulları ve Yangın Yönetimi

Bölgedeki hava sıcaklığının 38,9 dereceye ulaşması, yangınların büyümesine neden oldu. Ayrıca, Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde de benzer orman yangınlarının devam ettiği ifade ediliyor.