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Kalkan-27 Operasyonlarında Düzensiz Göçmen Avı: 1029 Kişi Yakalandı

Kalkan-27 operasyonlarında 1029 düzensiz göçmen yakalandı, 84 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:28
Kalkan-27 Operasyonlarında Düzensiz Göçmen Avı: 1029 Kişi Yakalandı

Kalkan-27 Operasyonunda Yakalanan Düzensiz Göçmenler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen Kalkan-27 operasyonları sonucunda 1029 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yapan organizatörlere karşı kararlı duruşlarını vurgulayarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Operasyonun Kapsamı ve Sonuçları

Kalkan-27 operasyonları, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 27 ilde gerçekleştirildi. İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla gibi çeşitli illerde süren operasyonlar, 4 gün boyunca devam etti.

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, toplamda 84 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 25'i tutuklandı. Diğerleri hakkında ise adli işlemlere devam edilmektedir. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Yerlikaya, "Operasyonu yürüten kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin," diyerek operasyonu gerçekleştiren ekibe destek verdi.

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