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Kalkan-30 Operasyonlarında 1644 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkın-30 operasyonlarında 1644 düzensiz göçmen ve 51 organizatör yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:40
Kalkan-30 Operasyonlarında 1644 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-30 Operasyonları Under Yürütülen Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen Kalkan-30 operasyonlarında, 51 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1644 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Sürdürülecek

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Operasyonun Detayları

Kalkan-30 operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanmış olup, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Kapsamlı Denetimler Gerçekleştirildi

Operasyonlar sırasında, Türkiye genelinde 5 bin 94 noktada denetim yapıldı. 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekip görev aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde 442 bin 778 kişi kontrol edildi.

Yer Kontrolleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Bakan Yerlikaya, 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yer olmak üzere toplam 14 bin 757 yerin kontrol edildiğini belirtti. Ayrıca, operasyonlar sonucunda 17 otomobil, 3 tekne veya bot, 8 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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