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Kalkan-32 Operasyonunda 55 Kaçakçı ve 1626 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kalkan-32 operasyonlarıyla 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 08:26
Kalkan-32 Operasyonunda 55 Kaçakçı ve 1626 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-32 Operasyonu Sonuçları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-32" operasyonları kapsamında 55 göçmen kaçakçısının ve 1626 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Mücadele

Bakan Yerlikaya, bu yıl içerisinde düzenlenen 6 bin 339 operasyonda toplamda 3 bin 924 göçmen kaçakçısının tutuklandığını belirtti. Türkiye'nin göç yönetimi, insan haklarına saygılı, hukuki ve medeni değerlere bağlı bir model sunmayı hedefliyor.

Operasyon Detayları

Kalkan-32 operasyonları sonucunda 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. Aynı zamanda 1626 düzensiz göçmen de tespit edilmiştir.

Kimlik Kontrolleri ve Denetimler

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yapılmıştır. 402 bin 330 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde 29 bin 29 personel, 9 bin 180 ekip ile 5 bin 932 noktada göçmen kontrolü yapılmış, 16 bin 112 yer denetlenmiştir.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri de hızla başlatılmıştır. Bakan Yerlikaya, ülke genelinde düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların kesintisiz olarak devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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