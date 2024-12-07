Kalkan-34 Operasyonunda 48 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-34 Operasyonu Sonuç Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-34" operasyonları çerçevesinde, 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 48 göçmen kaçakçılığı zanlısı ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Mobil Göç Noktası Uygulaması

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde 270 mobil göç noktası aracının hizmet verdiğini belirtti. Bu araçlarda GöçNET veri tabanı, bilgisayar, parmak izi cihazları ve göç uzmanları ile tercümanlar bulunduğunu ifade etti. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancıların durumunun, mobil göç noktaları aracılığıyla hızla kontrol edildiğini vurgulayarak, "Bu uygulama ile düzensiz göçle mücadele ederken, yasal kalış hakkı olan yabancıları rahatsız etmiyoruz," dedi.

Genel Bilgiler

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonların detaylarına da değindi. Operasyonlar sırasında 383 bin 969 kişi üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.

Bakan, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonları ile 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı," açıklamasında bulundu.