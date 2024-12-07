DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.457.348,3 1,65%

Kalkan-34 Operasyonunda 48 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-34 operasyonu kapsamında 48 göçmen kaçakçısı ve 904 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:39
Kalkan-34 Operasyonunda 48 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-34 Operasyonu Sonuç Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-34" operasyonları çerçevesinde, 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 48 göçmen kaçakçılığı zanlısı ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Mobil Göç Noktası Uygulaması

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde 270 mobil göç noktası aracının hizmet verdiğini belirtti. Bu araçlarda GöçNET veri tabanı, bilgisayar, parmak izi cihazları ve göç uzmanları ile tercümanlar bulunduğunu ifade etti. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancıların durumunun, mobil göç noktaları aracılığıyla hızla kontrol edildiğini vurgulayarak, "Bu uygulama ile düzensiz göçle mücadele ederken, yasal kalış hakkı olan yabancıları rahatsız etmiyoruz," dedi.

Genel Bilgiler

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonların detaylarına da değindi. Operasyonlar sırasında 383 bin 969 kişi üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.

Bakan, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonları ile 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı," açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi
2
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Erakçi ile Görüştü
3
Erzurum'da Usulsüz Avcılara Büyük Ceza: 22 Kişiye 69 Bin TL
4
Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yönetmen Nacer Khemir: Sinema, Özgürlüğün ve Dünyanın Kapısını Açıyor
6
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
7
Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericilere Polis Müdahalesi: Tiflis Sokakları Karıştı

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı