Kalkan-35 Operasyonunda 981 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-35 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenmiş olan "Kalkan-35" operasyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. 981 düzensiz göçmen ve 9'u yabancı uyruklu 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü bu operasyonda yakalandı.

Detaylı Denetim ve Kontroller

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyon sırasında 26,438 personelin görev aldığını belirtirken, toplam 366,838 kimlik kontrolü yapıldığını duyurdu. Çalışma kapsamında 8,412 ekip ile 5,396 noktada toplam 15,250 yerin kontrol edildiği ifade edildi.

Yerlikaya, operasyonun detaylarına dair görüntüleri de paylaşıp, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlıdır. Kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır," dedi.

Göç Yönetiminde Kapsamlı Yaklaşım

Bakan, göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını vurguladı.