Kalkan-36 Operasyonunda 656 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-36 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen Kalkan-36 operasyonları sonucunda 656 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu. Ayrıca, 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü de ele geçirildi.

Detaylı Denetimler Gerçekleştirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona katılan 26 bin 456 personelin 402 bin 609 kimlik kontrolü gerçekleştirdiğini ifade etti. Toplamda 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada 15 bin 616 yerin denetlendiğini vurguladı.

Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Gönderilecek

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirten Yerlikaya, operasyonda emeği geçen cumhuriyet başsavcılıkları, polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Türkiye'nin Göç Yönetim Modeli

Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı ve kamu düzenine önem veren bir model sunduğunu kaydederek, göç konusunu düzenli ve düzensiz boyutlarıyla ele aldıklarını ifade etti. "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla konuyu ele alıyoruz," dedi.