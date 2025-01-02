Kalkan-37 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-37 Operasyonunda Önemli Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen Kalkan-37 operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. 2024 yılının son gününde düzenlenen operasyonlarda 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Detaylı Kontroller ve Tespitler

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Operasyonlar sırasında 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi." dedi.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Bakan Yerlikaya, bu başarılı operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bu tür operasyonların, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı.