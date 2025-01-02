DOLAR
35,37 -0,01%
EURO
36,65 -0,33%
ALTIN
2.995,54 -0,37%
BITCOIN
3.386.446,39 -0,97%

Kalkan-37 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-37 operasyonlarında 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:42
Kalkan-37 Operasyonunda 42 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Kalkan-37 Operasyonunda Önemli Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen Kalkan-37 operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. 2024 yılının son gününde düzenlenen operasyonlarda 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Detaylı Kontroller ve Tespitler

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Operasyonlar sırasında 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi." dedi.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Bakan Yerlikaya, bu başarılı operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bu tür operasyonların, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SOLOTÜRK Mersin'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
2
Zimbabve'de İdam Cezası Kaldırıldı
3
Tiyatrocu Genco Erkal Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Tokat'ta İmam Duran Arslan'dan Camii Cemaatine Sıcak İkramlar
5
Muğla'da İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltında
6
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
7
Adana'da Domuz Avında Kazara Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!