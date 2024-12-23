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Kalkandelen'de Türkçe Eğitim Bayramı Coşkusu

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki TMV Okulu’nda 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 19:07
Kalkandelen'de Türkçe Eğitim Bayramı Coşkusu

Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı Kutlandı

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen kentinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği büyük bir coşkuyla düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda önemli davetli katıldı.

Katılımcılar ve Vurgu Yapan Mesajlar

Etkinliğe; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil ve Kuzey Makedonya'daki Türk milletvekilleri gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, kalkandelen yerel yönetimi, Türk ve yerel kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de etkinliğe destek verdiler.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, vakfın yaklaşık 8 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, “Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Özdil, ayrıca, “Bugün 55 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumunda 50 bini aşkın öğrencimiz var.” ifadeleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklerinin önemini vurguladı.

Folklor Gösterileri ile Zenginleşen Program

Etkinlik, yerel okulların öğrencileri tarafından sunulan Türkiye ve Kuzey Makedonya folklor oyunları gösterisi ile devam etti. Bu özel etkinlikte katılımcılar, kültürel zenginliği ve dostluğu bir arada yaşama fırsatı buldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, etkinlikte AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç ve diğer milletvekilleri eşlik etti.

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda 21 Aralık Türkçe...

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil (sol 2), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (solda), Kuzey Makedonya'daki Türk Milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas, Kalkandelen Belediye Başkanı Bilal Kasami, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda 21 Aralık Türkçe...

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil (sol 2), AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (solda), Kuzey Makedonya'daki Türk Milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas, Kalkandelen Belediye Başkanı Bilal Kasami, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

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