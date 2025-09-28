Kalkiliye’de İsrailliler 100 Dönümlük Zeytinliği İşgal Edip Yerleşim Kurdu

Batı Şeria'da yeni yerleşim ve uluslararası tepki çağrıları

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliye kentinin doğusunda, Filistin toprakları olarak kayıtlı bir araziye İsrailliler tarafından yeni bir yerleşim kuruldu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü yaptığı açıklamada, İsraillilerden oluşan bir grubun Kalkiliye'nin doğusundaki Cinsafut köyüne ait tarım alanlarına baskın düzenlediğini ve bölgeye karavanlarla yerleştiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu arazinin 100 dönümlük zeytinlik olduğu ve işgalcilerin bölgeye İsrail bayrağı diktikleri vurgulandı.

Örgüt, bu gaspın Filistin topraklarını sistematik şekilde ele geçirme politikasının bir parçası olarak gerçekleştiğini belirterek, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine ivedilikle müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli toprak gaspçıları yalnızca geçen ağustos ayında Filistinlilere ve Batı Şeria'daki mülklerine 431 kez saldırı düzenledi.

Olay, bölgede gerilimi artırırken yerel ve uluslararası aktörlerin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.