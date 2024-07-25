Kalkilya'da İsrail Askeri Baskınları

Kalkilya'da Yoğun Çatışmalar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı birçok beldeye baskınlar düzenledi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Azzun, Kefr Sülüs, Hable, Nebi İlyas ve Ceyus gibi bölgelere operasyonlar gerçekleştirildi.

Baskınlar ve Kontroller

İsrail askerleri, pek çok noktada kontrol noktaları kurarak güvenlik kameralarına ve evlere el koydu. Azzun beldesine giriş ve çıkışları tamamen kapatan güvenlik güçlerinin, Filistinlilerle kısa süreli bir arbede yaşadığı ve bu olayda bir kişi gözaltına alındı.

Silahlı Saldırı Olayı

Gün içinde İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlanan gelişmelere göre, Nebi İlyas yakınlarında yoldan geçen bir araçtan ateş açılması sonucu 3 İsrailli yaralandı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Kalkilya'nın doğu ve kuzey girişlerini kapatarak kenti kuşatma altına aldı; Nebi İlyas, Azzun ve Azbe et-Tanib beldelerinin girişleri ile Kalkilya ve Tulkerim arasındaki yolları da kapattı.