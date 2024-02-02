Kalkınma Yolu projesi görüşmeleri başlıyor: Bakan Uraloğlu Irak'lı mevkidaşını ağırlayacak

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi, Kalkınma Yolu Projesi'ni görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuğu olacak. Bakanlığın duyurusuna göre, Türkiye'den Basra Körfezi'ne kara ve demir yolu ulaştırma koridoru kurmayı amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir ilerleme sağlanacak.

Kalkınma Yolu projesi görüşmeleri başlıyor: Bakan Uraloğlu Irak'lı mevkidaşını ağırlayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ulaştırma konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023'te Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüştü. Görüşmede, Proje'yle ilgili detaylı konuşmalar yapılıp, yol haritası belirlendi. Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye, 1200 kilometrelik otoyol ve demir yolu ile Basra Körfezi'ndeki Al-Faw Limanı'na ulaşacak. Proje, "Yeni İpek Yolu" olarak adlandırılıyor ve Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeye ortak fayda sağlayacak.

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