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Kalkınma Yolu Projesi Telafer'in Geleceğini Şekillendiriyor

Telaferliler, Kalkınma Yolu Projesi'nin DEAŞ sonrası dönüşü kolaylaştıracağını savunuyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:10
Kalkınma Yolu Projesi Telafer'in Geleceğini Şekillendiriyor

Telafer'in Yeniden İmarı İçin Önemli Proje

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinde, yetkililer, Kalkınma Yolu Projesi’nin ilçenin kalkınması ve göç edenlerin geri dönüşü açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin'den Beklentiler

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, "Bu projeyle birlikte ilçedeki işsizliğin aza indirilmesini temenni ediyoruz" diyerek projenin yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Telafer, şehir merkezinde nüfusun tamamı Türkmenlerden oluşan bir yerleşim yeri olarak, Kalkınma Yolu sayesinde DEAŞ işgali sonrası kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Yetkililer, bu projeyle birlikte bölgenin yeniden imar edileceğine ve halkın evlerine dönüşünün hızlanacağına inanıyor.

Özellikle, Irak Türkmen Cephesi temsilcileri, projenin bölgedeki sosyal ve ekonomik dönüşümde önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Bu nedenle, tüm dikkatler Kalkınma Yolu Projesi'nde.

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