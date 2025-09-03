DOLAR
Kallas: ABD'nin İsrail Desteği AB'nin Gazze Hamlesini Zayıflatıyor

Kaja Kallas, ABD'nin İsrail'e desteğinin AB'nin Gazze'deki etkisini sınırladığını ve üye ülkeler arasındaki farklı tavırların Birliğin hareket alanını zayıflattığını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:49
Kallas: ABD'nin İsrail'e Desteği AB'nin Gazze Politikalarını Sınırlıyor

EUISS konferansında sert uyarı: "Birlik olmadığımız için jeopolitik gücümüzü kullanamadığımız bir örnek Gazze'dir."

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin AB'nin Gazze'deki gidişatı değiştirme kapasitesini zayıflattığını söyledi.

Kallas, açıklamalarını AB'nin düşünce kuruluşu AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün (EUISS) yıllık konferansındaki "Avrupa tehlikede ama yalnız değil. Güvenlik sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz" başlıklı panelde yaptı.

Panel sırasında Kallas, Gazze krizine ilişkin değerlendirmesinde, "Birlik olmadığımız için jeopolitik gücümüzü kullanamadığımız bir örnek Gazze'dir." ifadelerini kullandı ve AB içindeki farklı tutumların dış politika etkinliğini zayıflattığını vurguladı.

Yüksek Temsilci, "Eğer ABD, İsrail hükümetinin yaptığı her şeyi destekliyorsa, o zaman onların sahip olduğu nüfuz oradadır, bizim sahip olduğumuz nüfuz başka bir yerdedir." sözleriyle Washington'un tutumunun Birliğin seçeneklerini sınırladığını belirtti.

Kallas ayrıca Gazze'deki insani krizin, Avrupa'nın değerlerini uluslararası alanda savunma kararlılığının "temel bir sınavı" olduğunu söyledi ve 27 üye ülkenin farklı tutumlarının bu sınavı zorlaştırdığını aktardı.

Yüksek Temsilci, AB'nin sahaya gönderdiği yardımın miktarına işaret ederek, "AB, Gazze'ye diğer tüm uluslararası aktörlerden daha fazla yardım etti ancak bu sahadaki durumu değiştirmek için yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu ve "Avrupa ancak birlikte hareket ettiğinde tam güç kullanabilir." mesajını yineledi.

Öte yandan, AB'nin İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısındaki tutumu kamuoyunda yoğun eleştiri alıyor. Birlik, uluslararası hukuk ve insan haklarını savunduğunu belirtse de İsrail söz konusu olduğunda sessiz kalmakla suçlanıyor.

Gazze'deki insani krizin derinleşmesi karşısında AB'nin etkisiz tepkileri, kamuoyunda "çifte standart" eleştirilerini beraberinde getiriyor ve Birliğin güvenilirliğine dair soruları gündeme getiriyor.

