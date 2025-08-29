Kallas: İran'ın Nükleer Programı İçin 30 Günlük Diplomasi Fırsatı — E3'ün BMGK 'Snapback' Başvurusu

Kallas: İran Konusunda "30 Gün" İçinde Çözüm Arayışı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'ın nükleer programına ilişkin E3 ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye yaptığı başvurunun ardından, önümüzdeki 30 günün diplomasi için kritik olduğunu vurguladı.

Toplantı ve gündem

Kallas, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen iki günlük Gyminch formatlı AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu. Savunma bakanlarının toplantısının ardından dışişleri bakanlarının da bir araya geleceğine değinen Kallas, toplantı gündeminde Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Orta Doğu'daki durumun da bulunduğunu belirtti.

Kallas, Gazze'deki duruma ilişkin olarak ise "Elbette o konuda iyileşme yok." ifadelerini kullandı.

E3'ün başvurusu ve Kallas'ın değerlendirmesi

Kallas, E3 ülkelerinin dün aldığı karara ilişkin değerlendirmesinde, "Şimdi işleri yoluna koymak ve belki de farklı bir çözüm bulmak için 30 günümüz var. Bu 30 günü gerçekten çözümler bulmak, nasıl ilerleyeceğimizi belirlemek için kullanmalıyız. İran'ın nükleer programı, balistik füzeleri ve Rusya'ya verdiği destek konusunda endişelerimiz çok açık." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a BM yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BMGK'ye başvurmuştu. İran ise kararı "haksız ve hukuki dayanağı olmayan eylem" olarak nitelendirdi.

Gelişmelerin ardından Kallas, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi protesto

Kallas kameralar önündeyken binanın dışından yükselen "AB, utanmalısın" şeklindeki protesto sesleri duyuldu. Protesto, toplantı başlayana kadar devam etti.

Özetle, Kallas AB'nin yaklaşımını diplomasiye vurgu yaparak özetledi ve önümüzdeki 30 günün İran konusundaki ilerleme için belirleyici olacağını söyledi.