Kallas: Ukrayna'ya Askeri Destek Hâlâ Çok Önemli

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Putin'in zaman kazanmaya çalıştığını belirterek Ukrayna'ya askeri desteğin hâlâ çok önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:41
Toplantı ve Kallas'ın değerlendirmesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin "zaman kazanmaya çalıştığını" belirterek, Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesinin hâlâ çok önemli olduğunu söyledi.

Kallas bu değerlendirmesini, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen 2 günlük AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile yaptığı basın açıklamasında paylaştı.

Rusya, barış çabalarına saldırılarla yanıt veriyor

Kallas, üye ülke bakanlarıyla Ukrayna'nın savunması, Avrupa'nın savunma alanındaki hazırlık durumu ve AB'nin askeri misyonlarını görüştüklerini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da barış istemediğini vurguladı. Kallas, Rusya'nın barış çabalarına "füze saldırılarıyla yanıt verdiğini" ifade etti.

Kallas ayrıca, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, birkaç ay önce görüşmelere hazır olduğunu açıkça ifade etmişti ancak Putin her türlü yolu kullanarak zaman kazanmaya çalışıyor ve bu nedenle Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi gerekiyor. Bu, hâlâ çok önemli bir husus." dedi.

Kallas, AB ve üye ülkelerin savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 63 milyon avrodan fazla askeri destek sağladığını ve bu çabaların sürmesi gerektiğini söyledi. Bakanların ayrıca Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin "sağlam ve güvenilir" olması gerektiği konusunda net bir tavır sergilediklerini aktardı.

EUMAM ve askeri eğitimde geniş destek

Kallas, muhtemel bir ateşkes sonrası Ukraynalı askerlere eğitim ve danışmanlık sağlayan Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM) görev alanının genişletilmesine üye ülkelerden "geniş destek" olduğunu bildirdi.

AB desteğiyle 80 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verildiğini hatırlatan Kallas, "Daha fazlasını yapmaya hazır olmalıyız. Bu, AB eğitmenlerinin Ukrayna'ya, askeri akademilere ve kurumlara yerleştirilmesini de içerebilir. Buna paralel olarak, sivil misyonumuz Ukrayna'nın Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı direncini güçlendirebilir." dedi.

Avrupa'nın savunma yol haritası

Kallas, bakanların Avrupa'nın savunma alanında "en acil yetenek eksikliklerini" gidermenin yollarını tartıştığını ve net hedefler içeren bir savunma yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İsrail'in Gazze kararı ve Kallas'ın yorumu

İsrail ordusunun Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmesine ilişkin soru üzerine Kallas, "Bu bilgiyi buraya gelmeden birkaç saniye önce aldım. Dolayısıyla bu konuda yorum yapmaya hazır değilim. Bu durum işleri kesinlikle kolaylaştırmıyor veya iyileştirmiyor ancak ben de bu konuyu inceleyeceğim." dedi.

Danimarka modeli ve Ukraynalı savunma şirketleri

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de Ukrayna'nın askeri desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bu ülkenin savunma sanayisine yatırım yapılmasını sağlayan "Danimarka modeli" kapsamında 2024'te yaklaşık 600 milyon avro harcandığını söyledi.

Bu model çerçevesinde 2025'te Ukraynalı savunma şirketlerine yaklaşık 1,4 milyar avro yatırım yapılacağı belirtilirken, Poulsen ilk Ukraynalı savunma şirketinin birkaç hafta içinde Danimarka'da üretime başlaması için davet edileceğini ve yıl içinde bu şirketlerin sayısının artmasını beklediklerini kaydetti.

