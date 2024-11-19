Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden İki Güvenlik Korucusu Bitlis'te Uğurlandı

Bitlis'te Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Güvenlik Korucuları Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Bitlis Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Kayadağ köyünden Irak'a görevlendirilen 46 yaşındaki güvenlik korucusu Çetin Özdağ, dün kalp krizi geçirerek Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde görevli 50 yaşındaki güvenlik korucusu Ecevit Kaylı da gece rahatsızlanarak Hasköy'deki devlet hastanesine sevk edildi. Kaylı'nın da kalp krizi geçirdiği tespit edilmesine rağmen, kurtarılamadı.

Cenaze Törenleri Düzenlendi

Çetin Özdağ için Ersan Merkez Camisi'nde, Ecevit Kaylı için ise İkizler köyünde cenaze programı düzenlendi. Özdağ'ın naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından yakınları ve vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı.

Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Özdağ'ın ailesine Türk bayrağını teslim ederek başsağlığı diledi. Karakaya, burada yaptığı konuşmada, "Kahraman korucumuz görev esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Takdiri ilahi. Yazılandan ötesi yok. Mevlam şehitlerin zümresine nail eylesin" ifadelerini kullandı.

Mutki ilçesindeki cenaze programında ise Kaylı'nın naaşı, namazın ardından köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Programa katılan Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Kaylı'nın ailesine Türk bayrağı vererek başsağlığı diledi.

Özdağ'ın cenazesi, Taş Mahallesi'ndeki Teleski Mezarlığı'nda defnedilirken, taziye için gelen kalabalık arasında başsağlığı mesajları ve duygusal anlar yaşandı. Törenlere Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve çeşitli protokol üyeleri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu toprağa verildi.