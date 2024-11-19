DOLAR
34,56 -0,09%
EURO
36,61 0,07%
ALTIN
2.926,2 -0,86%
BITCOIN
3.147.623,95 0,15%

Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden İki Güvenlik Korucusu Bitlis'te Uğurlandı

Bitlis'te kalp krizi geçiren iki güvenlik korucusu, son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı. Törenler ve taziye mesajları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:55
Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden İki Güvenlik Korucusu Bitlis'te Uğurlandı

Bitlis'te Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Güvenlik Korucuları Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Bitlis Valiliği'nden alınan bilgilere göre, Kayadağ köyünden Irak'a görevlendirilen 46 yaşındaki güvenlik korucusu Çetin Özdağ, dün kalp krizi geçirerek Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde görevli 50 yaşındaki güvenlik korucusu Ecevit Kaylı da gece rahatsızlanarak Hasköy'deki devlet hastanesine sevk edildi. Kaylı'nın da kalp krizi geçirdiği tespit edilmesine rağmen, kurtarılamadı.

Cenaze Törenleri Düzenlendi

Çetin Özdağ için Ersan Merkez Camisi'nde, Ecevit Kaylı için ise İkizler köyünde cenaze programı düzenlendi. Özdağ'ın naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından yakınları ve vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı.

Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Özdağ'ın ailesine Türk bayrağını teslim ederek başsağlığı diledi. Karakaya, burada yaptığı konuşmada, "Kahraman korucumuz görev esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Takdiri ilahi. Yazılandan ötesi yok. Mevlam şehitlerin zümresine nail eylesin" ifadelerini kullandı.

Mutki ilçesindeki cenaze programında ise Kaylı'nın naaşı, namazın ardından köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Programa katılan Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Kaylı'nın ailesine Türk bayrağı vererek başsağlığı diledi.

Özdağ'ın cenazesi, Taş Mahallesi'ndeki Teleski Mezarlığı'nda defnedilirken, taziye için gelen kalabalık arasında başsağlığı mesajları ve duygusal anlar yaşandı. Törenlere Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve çeşitli protokol üyeleri de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2...

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2...

Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
İŞKUR'dan 'İkiz Dönüşüm' Temalı Sanal İstihdam Fuarı
3
İsrailli Sağlık Görevlisi, Filistinlinin Ölümünü Sevinçle Karşıladı
4
Kahramanmaraş’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tutuklama
5
İngiltere'den Putin'in Nükleer Yanıt Doktrinine Sert Tepki
6
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'ndan ÜNİDES Projesi Hakkında Bilgilendirme

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek