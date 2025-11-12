Kalp Krizi Sonrası Polis Memuru Uğur Özdamar Memleketinde Defnedildi

Ankara'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Uğur Özdamar, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde kılınan namazın ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:26
Kalp Krizi Sonrası Polis Memuru Uğur Özdamar Memleketinde Defnedildi

Kalp Krizi Sonrası Polis Memuru Uğur Özdamar Memleketinde Defnedildi

Ankara'da görevli polis memuru için Karaman'da tören düzenlendi

Uğur Özdamar, Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Özdamar, mesai çıkışı evine döndüğü sırada rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi.

Cenazesi, kara yolu ile toprağa verilmek üzere memleketi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine getirildi. Özdamar için ilçedeki Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Özdamar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Mücahit Zıvlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Uğur Özdamar, ilçe mezarlığında dualarla defnedildi.

ANKARA'DA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU UĞUR ÖZDAMAR, MEMLEKETİ...

ANKARA'DA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU UĞUR ÖZDAMAR, MEMLEKETİ KARAMAN'IN KAZIMKARABEKİR İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ANKARA'DA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU UĞUR ÖZDAMAR, MEMLEKETİ...

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı