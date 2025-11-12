Kalp Krizi Sonrası Polis Memuru Uğur Özdamar Memleketinde Defnedildi

Ankara'da görevli polis memuru için Karaman'da tören düzenlendi

Uğur Özdamar, Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Özdamar, mesai çıkışı evine döndüğü sırada rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi.

Cenazesi, kara yolu ile toprağa verilmek üzere memleketi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine getirildi. Özdamar için ilçedeki Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Özdamar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Kazımkarabekir İlçe Kaymakamı Mücahit Zıvlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Uğur Özdamar, ilçe mezarlığında dualarla defnedildi.

