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Kamala Harris: ABD'nin İlk Kadın Başkan Adayı Oluyor

Kamala Harris, Joe Biden'ın desteklediği başkanlık yarışına katılma yolunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 23:13
Kamala Harris: ABD'nin İlk Kadın Başkan Adayı Oluyor

Kamala Harris, Başkanlık Yarışında Odak Noktası

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesiyle birlikte, desteklediği Kamala Harris'e dikkatler çevrildi. Harris, başkan yardımcılığı görevinde bulunan ilk kadın olma unvanını kazanmış bir isimdir.

Harris’in Tarihsel Dönemi

Eğer Harris, Demokrat Parti tarafından 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde başarılı olursa, ABD tarihinin ilk kadın başkanı olma sıfatını da kazanacak.

Kökenleri ve Eğitim Hayatı

Kamala Harris, 1964 yılında California'nın Oakland şehrinde dünyaya geldi. Hintli bir biyologdan ve Jamaika kökenli bir ekonomi profesöründen doğmuştur. Hukuk eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı.

Başsavcı Olarak Yükselişi

2010 yılında California Başsavcılığına aday olan Harris, eyalet tarihinin ilk siyahi ve kadın başsavcısı oldu. 2014 yılında bu görevi bir kez daha kazandı.

Siyasi Kariyeri ve Başarılı Performansı

Harris, 2016 yılında California'dan Senato'ya giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını kazanmıştır. 2020 yılında Biden'ın başkan yardımcısı adayı olarak belirlenmiştir. 3 Kasım 2020'de Demokratların kazandığı seçim sonrası, 20 Ocak 2021'de göreve başlamıştır.

Öne Çıkan Konular ve Mücadeleri

Başkan yardımcısı olarak görev süresi boyunca 19'dan fazla ülkede bulunan ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konularında aktif olmuştur. Irkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı mücadele ederken, kürtaj ve LGBTQ hakları savunusunda da kendini göstermiştir.

Adalet Sistemi Üzerindeki Etkisi

Kongre'ye girdikten sonra, eski başkan Donald Trump'ın 2017'de imzaladığı seyahat yasağına sert tepki vermiştir. Ayrıca, Senato Yargı Komitesi üyeliği döneminde, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi üzerine gerçekleştirilen soruşturmalarda önemli bir rol oynamıştır.

Kamala Harris, 3 Kasım 2020 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri tarihine geçen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın başkan yardımcısı olmuştur.

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