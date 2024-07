Kamala Harris, Başkan Adaylığı İçin Gerekli Delegeleri Topladı

Kamala Harris, Başkan Adaylığı İçin Yeterli Desteği Elde Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen son anketler, Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından, yardımcısı Kamala Harris'in yeterli sayıda Demokrat Parti delegenin desteğini aldığını gösteriyor.

Delegelerden Destek

Associated Press (AP) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Harris, ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegenin çok üzerinde bir desteğe ulaştı. Ancak, yapılan anketlerin kesin sonuçlar taşımadığı ve her an değişiklik gösterebileceği bildirildi. Demokratların Aday Belirleme Süreci

Axios'dan alınan bilgiye göre, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Jamie Harrison, "Adayımızı 7 Ağustos tarihine kadar belirleyeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı. DNC, bu tarih öncesinde bir toplantı gerçekleştirecek ve oylama yaparak başkan adayını belirleyecek.

Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi ve Harris'in Desteklenmesi

Başkan Joe Biden, seçimlerde adaylıktan çekildiğini duyurduktan sonra, yerine Kamala Harris'i destekleyerek işaret etti. Biden'a, 27 Haziran'da yapılan canlı yayın tartışmasına çıkan baskılar ve sağlık durumu nedeniyle partide, adaylıktan çekilmesi için çağrılar yapılıyordu.