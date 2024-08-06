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Kamala Harris, Başkan Yardımcısı Adayı Olarak Tim Walz'u Seçti

Harris, başkan yardımcılığı için Minnesota Valisi Tim Walz'u aday gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:49
Kamala Harris, Başkan Yardımcısı Adayı Olarak Tim Walz'u Seçti

Kamala Harris, Tim Walz'u Aday Gösterdi

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcılığı pozisyonu için Minnesota Valisi Tim Walz'u aday gösterdiğini açıkladı.

Harris'in Açıklamaları

Harris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, "Tim Walz ile birlikte bu yarışa katılacak olmaktan gurur duyuyorum. Bir vali, bir takım koçu, öğretmen ve gaziyken orta sınıf aileler için birçok şey yaptı. Onu ekibimizde görmek harika." ifadesini kullandı.

Walz'un İndirimi ve Rolü

Harris'in Walz'u seçmesinin temel nedeninin, ülkenin iç bölgelerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını kazanmak olduğu kaydedildi. Kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan Walz, liberal görüşleriyle dikkat çekiyor ve Harris'in adaylığını dengeleyen bir profil oluşturuyor.

İlk Ortak Miting

Harris'in, bugün Pennsylvania'da gerçekleştirilecek olan seçim mitinginde Walz ile birlikte yer alması ve seçmenlere ilk kez beraber poz vermesi bekleniyor. Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek olan kongrede resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını duyuracak.

Tim Walz'un Hayatı ve Kariyeri

Nebraska'da 1964 yılında doğan Tim Walz, Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak 24 yıl görev yaptıktan sonra astsubay kıdemli başçavuş rütbesine yükselerek emekli oldu. 1990'ların başında Minnesota'ya taşınan Walz, burada sosyal bilimler öğretmenliği yapmanın yanı sıra Amerikan futbolu koçluğu ile de tanınmaktadır.

Walz, Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bir bölgede 2006 yılında Kongre için ilk adımını attı ve 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında Minnesota Valisi seçilen Walz, etkili iletişimi ile Demokrat seçmenlerin geniş bir kesimini etrafında toplamayı başardı.

Walz, valiliği dönemi boyunca liberal politikalarıyla dikkat çekti; kürtaj hakları konusundaki net duruşu, öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımına yönelik hazırladığı politikalar ve yenilenebilir enerji hedefleri ile bilinen bir isimdir.

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