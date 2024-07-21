Kamala Harris, Başkanlık Adaylığını Hedefliyor

Kemala Harris Adaylığını Duyurdu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçim yarışından çekilmesinin ardından başkanlık adaylığını sürdürmek istediğini açıkladı. Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim," dedi.

Biden'a Teşekkür Mesajı

Harris, Biden'a yazılı bir açıklama yaparak, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde Amerika'yı her şeyin önünde tutmaya devam ediyor," ifadelerini kullandı. Harris, Biden'ın desteğine sahip olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Birlik ve Mücadele Vurgusu

Demokrat Parti'yi birleştirme konusundaki kararlılığını da dile getiren Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım," şeklinde konuştu. Hedefinin, partisini ve ülkeyi daha güçlü bir şekilde bir araya getirmek olduğunu ifade etti.