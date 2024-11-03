Kamala Harris, Başkanlık Seçimleri Öncesi 'Saturday Night Live' Programına Katılacak

Kamala Harris’in Sürpriz Katılımı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in ülkenin en popüler talk show ve komedi programı olan Saturday Night Live'a katılacağı öğrenildi.

Programın Detayları

Associated Press (AP) haber ajansına göre, Harris, başkanlık seçimleri öncesinde son katılımını gerçekleştirmek üzere New York'a gitmekte. Saturday Night Live, NBC ulusal televizyonunda canlı yayınlanacak ve yerel saatle 23.30'da başlayacak.

Seçimlerin Önemi

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris kozlarını paylaşacak. Seçimin galibi, 20 Ocak 2025'te yapılacak olan yemin töreniyle birlikte, başkanlık görevine başlayacak.