DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.374.184,32 0,43%

Kamala Harris, Başkanlık Seçimleri Öncesi 'Saturday Night Live' Programına Katılacak

Kamala Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi popüler 'Saturday Night Live' programına katılacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 04:10
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 04:10
Kamala Harris, Başkanlık Seçimleri Öncesi 'Saturday Night Live' Programına Katılacak

Kamala Harris’in Sürpriz Katılımı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in ülkenin en popüler talk show ve komedi programı olan Saturday Night Live'a katılacağı öğrenildi.

Programın Detayları

Associated Press (AP) haber ajansına göre, Harris, başkanlık seçimleri öncesinde son katılımını gerçekleştirmek üzere New York'a gitmekte. Saturday Night Live, NBC ulusal televizyonunda canlı yayınlanacak ve yerel saatle 23.30'da başlayacak.

Seçimlerin Önemi

5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris kozlarını paylaşacak. Seçimin galibi, 20 Ocak 2025'te yapılacak olan yemin töreniyle birlikte, başkanlık görevine başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamala Harris, Başkanlık Seçimleri Öncesi 'Saturday Night Live' Programına Katılacak
2
Çanakkale'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Güvercinlik Koyu'ndaki 20 yıllık değişim! Doğal güzelliğin yerini beton aldı...
4
İstanbul Seçim Anketleri: Son Durum Ne? Son 14 Ankete Göre Önde Olan İsim...
5
Hollanda'da Fatih Camisi, Müzeler Gecesi'nde Büyüleyici Bir Deneyim Sunuyor
6
Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Mesejler ve TRT World Citizen Festival'ın Önemi

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor