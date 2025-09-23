Kamala Harris: Biden'ın Gazze Duruşu 'Yetersiz', Netanyahu'ya 'Açık Çek' Eleştirisi

Kamala Harris, yayımlanacak '107 Gün' kitabında Joe Biden'ın Gazze politikasını 'yetersiz' bulduğunu ve Netanyahu'ya verilen desteğin 2024 seçimini etkilediğini yazdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:23
Kamala Harris: Biden'ın Gazze Duruşu 'Yetersiz', Netanyahu'ya 'Açık Çek' Eleştirisi

Kamala Harris: Biden'ın Gazze Duruşu "Yetersiz" ve Netanyahu'ya "Açık Çek" Eleştirisi

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 başkan adayı Kamala Harris, Joe Biden'ın Gazze konusundaki yaklaşımını açıkça eleştirdi. Harris, Biden'ın Gazze'deki sivillere yeterince empati göstermediğini yazdı.

Kitaptan bölümler ve Axios'un haberi

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, Harris'in yayımlanacak "107 Gün" isimli kitabından bazı bölümleri paylaştı. Habere göre Harris, Biden'ın Gazze konusundaki duruşunu şu sözlerle değerlendirdi:

"(Gazze) Bu konuda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'dakileri acılara karşı gösterdiği empatinin aynısını Gazze'deki masum sivillere de göstermesi konusunda Joe'ya yalvardım ama bunu yapamadı. Tutkuyla 'Ben siyonistim' diyebiliyordu ancak masum Filistinliler hakkındaki sözleri yetersiz ve zoraki olarak algılandı."

Netanyahu ve seçim değerlendirmesi

Harris, kitabın diğer bölümlerinde Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verdiği "açık çek" nedeniyle 2024 başkanlık yarışında başarısız olduğunu iddia etti. Harris, Netanyahu'nun ise Biden ya da kendisinin yerine Donald Trump'ı başkan görmek istediğini savundu.

Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Harris, İsrail'in kendini savunma hakkını kabul etmekle birlikte şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak Netanyahu'nun verdiği yanıtın gaddarlığı, öldürülen masum Filistinli kadın ve çocukların sayısı ve Netanyahu'nun esirlerin hayatını öncelik edinmemesi, İsrail'in uluslararası bağlamda ahlaki duruşunu zayıflattı ve İsrail'in kendi içinde bile öfkeye yol açtı."

