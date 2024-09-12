Kamala Harris, Eygi'nin Ölümünü Korkunç Bir Trajedi Olarak Değerlendirdi

Harris'ten Eygi'ye Dair Açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ayşenur Ezgi Eyginin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Eygi'nin barışçıl gösterilere katılması üzerine hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Barışçıl Protestolar ve Sonuçları

Harris, Eygi'nin Batı Şeria'daki protestosunun, İsraillilerin Filistin topraklarını genişletmesine karşı yapıldığını belirtti. "Barışçıl bir protestoya katıldığı için kimse hayatını kaybetmemeli," dedi.

Hükümete Çağrı

Eygi'nin ölümünün ardından Harris, sonuçların açıklanabilmesi için İsrail hükümetine baskı yapacaklarını vurguladı. Sorumluluk alınması gerektiği noktasında da bir çağrıda bulundu.

Türk-Amerikan vatandaşı olan 26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül tarihinde İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetmişti.