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Kamala Harris Gazze Savaşını Sonlandırma Taahhüdünde Bulundu

Kamala Harris, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için çaba göstereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:02
Kamala Harris Gazze Savaşını Sonlandırma Taahhüdünde Bulundu

Kamala Harris, Gazze'deki Savaşın Sonlandırılması İçin Üzerine Düşen Görevi Alacağını Belirtti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin 5 Kasım seçimlerinde başkan adayı Kamala Harris, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için çaba göstereceğini ifade etti. Harris, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını sağlamak için elimden geleni yapacağım," dedi.

Michigan’da Yapılan Seçim Konuşması

Harris, Amerikalı Müslümanların ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde düzenlenen seçim kampanyasında, bu yıl yaşanan sıkıntılara değindi. "Başkan olarak, Gazze’deki savaşı sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım," diyerek durumu önemine vurgu yaptı.

Esir Takası ve Ortadoğu Siyaseti

Esir takası konusuna da değinen Harris, Gazze'deki acıların sona ermesinin, yalnızca İsrail’in güvenliği için değil, aynı zamanda Filistinlilerin özgürlük ve güvenliğine de katkı sağlayacağını belirtti.

Michigan'ın Seçimlerdeki Önemi

Michigan, seçimlerin kaderini etkileyen salıncak eyaletlerden biri olarak öne çıkıyor. Eyalette yaklaşık 242 bin Müslüman seçmen bulunmakta. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, bu seçmenlerin oylarına büyük değer veriyor.

Müslüman seçmenlerin geleneksel olarak Demokrat Parti'ye oy verdiği biliniyor. Ancak, 7 Ekim 2023'te meydana gelen olayların ardından Müslüman seçmenler, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirerek alternatif adaylara yönelmiş durumda. Özellikle bazı Müslüman topluluk liderleri, 27 Ekim'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın, Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşları sona erdireceği vaadi nedeniyle destekleneceğini açıkladı.

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