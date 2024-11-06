Kamala Harris Hedefine Ulaşamadı

Kamala Harris ve Başkanlık Yarışı

5 Kasım seçimlerinde mevcut Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı yarışan Kamala Harris, hem ABD’nin ilk kadın başkanı olma hem de ilk siyahi ve Hint kökenli başkan unvanını kazanma ihtimalini kaçırdı.

Demokrat Partiden Geçmişi

Harris, Joe Biden’ın yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Demokrat Partiyi bir kez daha iktidara taşıyamadı ve Trump, başkanlık için gerekli olan 270 delegeyi kazanarak başkan oldu.

Harris’in Eğitim ve Kariyer Yolu

20 Ekim 1964'te California'nın Oakland şehrinde dünyaya gelen Harris, Hindistanlı bir anne ve Jamaika asıllı bir baba ile büyüdü. Howard Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, California Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı ve kariyerine bölge savcı yardımcısı olarak başladı.

Senato Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı

2016’de ABD Senatosuna katılan Harris, ilk Hint-Amerikalı kadın olarak bu görevi üstlenmişti. Joe Biden tarafından 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak gösterilmiş ve Biden’ın zaferiyle bu unvana ulaşmıştı.

Dış Politika ve İç Politika Etkileri

Harris’in başkan yardımcılığı, Biden’ın dış politikasıyla anılırken, iç politikada da çeşitli meselelerde aktif rol oynadı. Özellikle altyapı yatırımları ve göçmen sorunları üzerine odaklandı.

Seçim Kampanyası Sürecinde Yaşananlar

Seçim sürecinde Trump ile 11 Eylül’de canlı yayında bir tartışma gerçekleştiren Harris, bu esnada soğukkanlılığını korumayı başardı. Ancak söylenenler ve Harris’in strategileri, oldukça tartışmalı konular arasında yer aldı.

Biden'ın Çekilmesi ve Harris'in Adaylığı

Biden’ın, yaşına bağlı nedenlerden dolayı 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından Harris, Demokrat Parti’nin adayı oldu.

Kişisel Yaşamı ve Ailevi Bağlantılar

Kamala Harris, California'da avukat olan Dough Emhoff ile evli. Eşinin önceki evliliğinden iki çocuğu var. Ayrıca Biden-Harris yönetimi, Türk-Amerikan ilişkileri üzerindeki etkileriyle de gündeme gelmiştir.