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Kamala Harris'in Adaylığı Resmi Olarak Açıklandı

Harris, 5 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:17
Kamala Harris'in Adaylığı Resmi Olarak Açıklandı

Kamala Harris Resmi Adaylığıyla İlgili Sonuçlar Açıklandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olduğu kesinleşti. Bu sonuç, Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Oylama Süreci ve Sonuçlar

Delegelerle yapılan çevrim içi oylama süreci 5 gün sürdü ve sonuçlar sonunda Harris, delegelerin %99'unun, yani yaklaşık 4.600 oy ile başkan adaylığına hak kazandı.

Sonuçların Resmiyeti ve Kongre Süreci

Harris’in adaylığı, Chicago'da yapılacak olan parti kongresinde yoklama usulüyle bir kez daha oylanacak. Ancak, Harris bu süreçte adaylığını kesinleştirmiş durumda.

Adaylık Garantisinin Duyurulması

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan verilere göre Harris'in aday olması için gerekli delege sayısına ulaştığını açıklamıştı.

Kongre Tarihleri

Demokrat Parti, başkan ve başkan yardımcısı adaylarını resmi olarak 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da düzenlenecek kongrede duyuracak.

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