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Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Yarın Belirleniyor

Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını yarına kadar belirleyerek kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:06
Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayı Yarın Belirleniyor

Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayını Belirleme Süreci

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Democratic Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in, başkan yardımcısı adayını yarına kadar netleştirip kamuoyuna sunması bekleniyor. Seçimlere sayılı günler kala, Harris'in bu kritik karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Harris'in Son Değerlendirmeleri

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Kamala Harris bugün başkan yardımcısı adaylarıyla ilgili son görüşmelerini gerçekleştirecek. Belirlenen adayın, yarın Pennsylvania'da yapılacak mitingde Harris ile birlikte sahne alması planlanıyor.

Öne Çıkan Adaylar

Harris'in son değerlendirmelerine dahil ettiği isimler arasında, Minnesota Valisi Tim Walz, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ve Arizona Senatörü Mark Kelly gibi isimler öne çıkıyor. Walz, parti içinde dinamik kişiliğiyle dikkat çekiyor ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olabileceği düşünülüyor. Diğer yandan, kritik bir eyalet olan Pennsylvania'da görev yapan Shapiro da potansiyel adaylar arasında yer alıyor.

Arizona'nın Eski Astronotu Kelly

Arizona'da geçmişte başarılı bir hizmete imza atan eski astronot Mark Kelly, 2020 ve 2022 yıllarında gösterdiği performansla Demokratlar arasında parlayan bir yıldız haline geldi. Bu üç aday arasında hangi ismin Harris'in yardımcısı olarak seçileceği büyük bir merak konusu.

Resmi Adaylık Süreci

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'da düzenlenecek kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adaylarını açıklayacak. Bu süreç, parti için hayati önem taşıyor.

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