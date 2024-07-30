Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adayları Belli Oluyor

Kamala Harris'in Başkan Yardımcılığı Planları

ABD'de Başkan Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesiyle Demokratların yeni lideri olarak öne çıkan Kamala Harris, muhtemel başkan yardımcısı adaylarını belirlemek için çalışmalarına hız verdi. 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde, Harris'in başkan yardımcılığı adaylarıyla ilgili detaylar gündeme gelmeye başladı.

Rakiplerin Seçimleriyle İlgili Gözler Harris'te

Cumhuriyetçi rakip Donald Trump, Ohio Senatörü J. D. Vance'i başkan yardımcılığı adayı olarak belirleyince, dikkatler Harris'in tercihine çevrildi. Amerikan medyasında öne çıkan isimler arasında Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper ile Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın 'yarışta olmayacaklarını' açıklamaları sonrası, kamuoyunun ilgisi diğer adaylara yöneldi.

Medyaya Yansıyan Potansiyel İsimler

Harris'in çevresinden edinilen bilgilere göre, başkan yardımcılığı için öne çıkan isimler arasında Arizona Senatörü Mark Kelly, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, Minnesota Valisi Tim Walz, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Kentucky Valisi Andy Beshear yer alıyor.

Özellikle Arizona'da başarılı bir dönem geçiren Kelly, 2020 ve 2022 seçimlerinde gösterdiği performansla Demokratlar arasında dikkat çeken bir isim oldu. Pennsylvania eyaletinde valilik görevini üstlenen Shapiro, 2022 ara seçimlerinde kazandığı başarıyla Harris’in başkan yardımcısı seçilmesi durumunda önemli bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Harris’in aday listesinde yer alan diğer isimlerden Tim Walz ile Andy Beshear, başkan yardımcılığı için değerlendirilen adaylar arasında anılmakta. Ayrıca, 2020'de başkanlık yarışına katılan ve Biden yönetiminde Ulaştırma Bakanı olan Pete Buttigieg, genç yaşının getirdiği enerji ve dinamizmle dikkat çekiyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da düzenlenecek kongrede resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adaylarını ilan edecek.