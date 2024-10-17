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Kamala Harris'in Fox News'daki İlk Röportajı: Hararetli Tartışmalar ve Cevaplar

Kamala Harris, Fox News ile yaptığı tartışmalı röportajda göçmenlik, Trump ve Biden'a değindi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:10
Kamala Harris'in Fox News'daki İlk Röportajı: Hararetli Tartışmalar ve Cevaplar

Kamala Harris'in Fox News ile İlk Röportajı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, eleştiri oklarının hedefindeki Fox News kanalına verdiği ilk röportajda önemli konulara değindi.

Röportajın İzdüşümü

BBC'ye göre, Harris'in Bret Baier ile gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık röportaj, yasa dışı göç, Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Biden'ın zihinsel durumu gibi tartışmalara sahne oldu.

Duygusal Anlar ve Tartışmalar

Röportaja, ABD sınırından yasa dışı yollardan geçen bir göçmenin, 12 yaşındaki Jocelyn Nungaray'ın annesini öldürmesi üzerinden başlayan bir görüntü ile başlandı. Baier’ın sorusu üzerine Harris, "Onun kaybı için çok üzgünüm. Bunlar trajik vakalar." dedi.

Göçmenlik Üzerine Görüşler

Harris, ayrıca 2019'da sınır geçişlerinin suç olmaktan çıkarılmasını savunup savunmadığına dair gelen soruya, "Bunu başkan yardımcısı olarak yapmadım, başkan olarak da yapmam." yanıtını verdi.

Trump ve Biden Üzerine Eleştiriler

Harris, Trump'ı, bu yılın başında Kongre'deki Cumhuriyetçileri sınır anlaşmasını oylamaya ikna etmekle suçlayarak, "(Donald Trump) Bir sorunu çözmek yerine bir sorun üzerinden aday olmayı tercih etti." ifadelerini kullandı.

Biden'ın Zihinsel Durumu

Harris, Başkan Biden'ın zihinsel durumuna ilişkin sorulara ise, "Biden Amerikan halkı adına çok önemli kararlar verirken muhakeme ve deneyime sahip." yanıtını vererek geçiştirdi. "Joe Biden oy pusulasında yok, Donald Trump ise var." dedi.

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