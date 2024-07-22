Kamala Harris'in İsrail Destekleri ve Antisemitizmle Mücadele

Kamala Harris, ABD'nin İsrail'e Olan Desteğini Vurguladı

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin her zaman olduğu gibi İsrail ve halkının güvenliğine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım 2023'teki başkanlık seçimlerinden çekileceğini açıkladıktan sonra, mevcut iktidarın İsrail çizgisini izlemeye özen gösterdi.

Güvenlik Desteği ve Eleştiriler

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından başlatılan saldırılara cevaben, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam eden Harris, Biden yönetimi olarak İsrail ve halkına olan bağlılıklarını vurguladı. Harris, Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkat çekerek, insanların açlıktan ölmemesi için İsrail'in insani yardım konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

İki Devletli Çözüm Üzerine Düşünceler

Şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, iki devletli çözümü desteklediğini belirten Harris, bu yaklaşımın barış için bir yol sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, mart ayında ABC News'e yaptığı açıklamada, Refah bölgesinde büyük bir askeri operasyon yapılmasının tehlikelerine dikkat çekti.

Antisemitizmle Mücadele

Harris'in eşi Doug Emhoff, antisemitizm konusuna odaklanarak, Yahudi topluluğuyla etkileşimi artırdı. Emhoff, Biden'a gayriresmi danışmanlık yaparak, antisemitizm konusundaki hassasiyetini artırmayı hedefliyor.

Gelecek Randevular

Bu hafta Harris'in, ABD'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir görüşme yapması bekleniyor. Harris, hem İsrail halkının hem de Filistinlilerin güvenliğini savunmaya devam ederken, bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü için de adımlar atmayı umuyor.