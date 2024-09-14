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Kamala Harris'in Mitinginde Filistin Destekçileri Gerginlik Yarattı

Kamala Harris'in Pensilvanya mitinginde Filistin yanlısı slogan atan iki kişi salondan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:09
Kamala Harris'in Mitinginde Filistin Destekçileri Gerginlik Yarattı

Kamala Harris'in Mitinginde Protesto Olayı

ABD Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde düzenlediği miting sırasında, Filistin'e destek veren iki protestocunun salondan çıkarılmasıyla gündeme geldi.

Sloganlarla Protesto

Miting sırasında bir gösterici, Harris'in konuşmalarını keserek, "Bir savaş suçlusunu destekliyorsun" şeklinde bağırdı. Bu olay üzerine güvenlik görevlileri tarafından gösterici salondan çıkarıldı.

İkinci Gösterici de Salondan Uzaklaştırıldı

Diğer bir protestocu ise "Özgür Filistin" gibi sloganlar atarak dikkat çekti ve o da miting alanından uzaklaştırıldı. Bu durum, mitingde gergin bir an yaşanmasına sebep oldu.

Kamala Harris'in Tepkisi

Harris, protestoların ardından, "Söylediklerinize saygı duyuyorum ama şu anda ben konuşuyorum." şeklinde bir yanıt vererek durumu sakinleştirmeye çalıştı.

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